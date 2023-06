Pare essere ai titoli di coda il rapporto tra Hirving Lozano e il Napoli. Il messicano è arrivato in azzurro nell’estate del 2019 e il suo contratto scadrà esattamente tra un anno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Lozano andrà via, con il West Ham sulle sue tracce.



​IL SOSTITUTO - Ecco, dunque, la caccia al dopo Lozano. In pole c’è Edon Zhegrova, classe ‘99, kosovaro e compagno di nazionale di Rrahmani. Ha caratteristiche differenti rispetto a Lozano, essendo un mancino che gioca a piede invertito. C’è anche un piano B, che porta a Orsolini del Bologna.