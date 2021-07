Tra tre giorni ci sarà il via del ritiro del Napoli a Dimaro, in Trentino. Gli azzurri prima della partenza, però, oggi si sono ritrovati allo Stadio Maradona, dove sono arrivati autonomamente per sottoporsi ai tamponi di rito. Domani ci saranno i primi test atletici a Castel Volturno e giovedì poi la partenza.



Assenti oggi gli ultimi nazionali tra cui Insigne, Fabián Ruiz, Lozano e Ospina. Non c'era neanche Zielinski, il quale ha avuto un paio di giorni di permesso in più. C'era eccome Spalletti che si è fermato a scattare selfie con i tifosi, proprio come Politano, Elmas e altri compagni. Tra i portieri erano presenti Boffelli (2004) e Baietti (2003) che daranno una mano durante il ritiro dimarese viste le assenze di Ospina e Meret. Questo il video: