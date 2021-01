Siamo alla vigilia di Juventus-Napoli, gara di Supercoppa italiana. In conferenza stampa ha parlato Lorenzo Insigne, capitano del Napoli:



LA PARTITA - "Sogno di più la vittoria che i 100 gol. Vincere è la cosa più importante, sarà importante fare una grande prestazione".



INSIGNE NAZIONALE - "Fanno bene le parole che mi rivolgono tutti. Ringrazio anche Mancini. Io sto cercando di lavorare tutti i giorni e limare i miei difetti grazie a mister Gattuso. Tutti abbiamo dei difetti e spero di migliorare sempre più".



COME STA IL NAPOLI - "Arriviamo bene. Al di là del risultato domenica abbiamo fatto un'ottima prestazione. Contro ci sarà una grande squadra con grandi campioni ma l'abbiamo preparata bene e cercheremo di dare tutto in campo. Per società e tifosi questa coppa ha grande significato e scenderemo in campo giocarci la partita e dare una gioia ai nostri tifosi".



ATTENZIONE O RISCHIO CALO? - "Dal post partita contro la Fiorentina che vedo tutti i miei compagni concentrati. Ieri e oggi ci siamo allenati al massimo, ora dobbiamo solo scendere in campo e fare una grande prestazione senza timore e paura".



L'ULTIMA FINALE - "Sono passati 6 mesi dall'ultima finale contro la Juve, sarà un'altra partita. Sarà una gara secca e sarà dura. La Juve ha grandi campioni e va affrontata nel modo giusto".



COMPAGNI DI NAZIONALE - "Ho tanti compagni di Nazionale nella Juve. Li sento di solito durante l'anno ma non l'ho fatto in questi giorni".