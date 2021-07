Per decifrare il futuro di Lorenzo Insigne servirà ancora un po' di tempo. Sarà infatti decisivo l'incontro che il giocatore avrà con il patron del Napoli, De Laurentiis e che avverrà introno ai primi 10 giorni di agosto quando l'asso della Nazionale rientrerà a Castelvolturno dalle vacanze. Prima non ci sarà fretta consce tutte le parti che arrivare in fretta a un accordo non è una priorità per nessuno.