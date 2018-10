Lorenzo Insigne ha commentato a Sky Sport il pareggio del Napoli contro il Paris Saint Germain: "Siamo un po' rammaricati perché dopo la prestazione che abbiamo fatto, di squadra come al solito, è triste".

Sul suo infortunio: "Ho preso un colpo, non riuscivo a respirare bene, ma piano piano sta andando via. Siamo fiduciosi per il passaggio del turno, venire qui e fare questo risultato vuol dire che siamo una grande squadra".