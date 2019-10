Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il fischio finale della partita contro il Salisburgo: “Io ero sereno, come tutti ho accettato le scelte del mister. Sono stato tranquillo, per vincere gare così serviva l’apporto di tutti. Anche Llorente ha dato il suo contributo. E’ lo spirito giusto, dobbiamo continuare così. Quello che è successo con Ancelotti è acqua passata, lo stimo tanto e lui mi ha sempre dato fiducia facendomi sentire importante. Ho sbagliato alcuni atteggiamenti ed ho chiesto scusa. Dobbiamo restare sereni, mancano altre partite. Testa al campionato per domenica. Volevo mandare un abbraccio a Tommaso che ha avuto un piccolo incidente, gli siamo tutti vicini”.