Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne presenta a Sky Sport la sfida di Europa League con lo Zurigo: "Partita importante, servirà per dare fiducia al gruppo dopo alcune prestazioni non al top. Non è un momento difficile, contro la Fiorentina abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a segnare: dobbiamo essere più cattivi sotto porta. La fascia di capitano è importante, ma anche senza ho sempre dato il massimo perché sono napoletano e voglio portare la squadra più in alto possibile. Europa League? Possiamo arrivare in fondo, siamo un grande gruppo con un grande allenatore: dobbiamo avere la fame necessaria per farlo, vincere un trofeo aiuta a crescere. Ancelotti ha tanta esperienza in Europa, ha vinto tantissimo: ci può insegnare tanto, dobbiamo seguirlo. De Laurentiis? E' una gara importante, giusto che il presidente sia vicino alla squadra".