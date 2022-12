Gradita visita ieri al Konami Training Center di Castel Volturno, quartier generale del Napoli. È tornato Lorenzo Insigne a salutare i suoi ex compagni, i vecchi amici in quella che è stata casa sua per tanti anni.



La MLS è ferma, il campionato è terminato e così l'ex capitano del Napoli ha un po' di tempo da poter trascorrere a casa. Insigne però non vuole perdere la forma e, secondo quanto raccontato dal quotidiano Roma, ha chiesto al club di potersi allenare al centro sportivo del Napoli approfittando della tournée in Turchia degli azzurri. Sicuramente avrà avuto l’ok dalla proprietà.