Per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione, il dt del Torino, Davide Vagnati, sta pensando anche a un centrocampista di proprietà del Napoli: Diego Demme.



Il calciatore tedesco ha trovato pochissimo spazio nel Napoli in questa prima parte di stagione mentre al Torino potrebbe giocare con maggiore continuità. Una vera e propria trattativa per il centrocampista non c'è ancora, la società granata sta infatti valutando anche altri profili per il centrocampo ma Demme è un'idea.