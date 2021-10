La vittoria del Napoli di ieri contro il Bologna ha tanti nomi, praticamente tutti visto il rendimento complessivo della squadra. Chiaramente c'è chi si è distinto maggiormente, come Lorenzo Insigne che si è iscritto per due volte al registro marcatori mettendo a segno entrambi i rigori a sua disposizione.



Eppure Insigne ieri ha "rischiato" di partire dalla panchina. C'era infatti l'ipotesi di dare un turno di riposo al capitano del Napoli visto il colpo al ginocchio rimediato otto giorni fa contro la Roma e la possibilità di vedere Elmas fin da subito in quel ruolo. Spalletti alla fine ha deciso di non risparmiarlo perché serviva rispondere al Milan dopo che i rossoneri hanno battuto il Torino trovando momentaneamente la testa della classifica in solitaria. Lo riporta oggi Tuttosport.