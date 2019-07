Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del suo rapporto con i tifosi azzurri.



Queste le sue parole: "I fischi del San Paolo? Ci rimango male perché sono napoletano. Non bisogna fischiare i giocatori, noi in campo diamo sempre l'anima e questo a volte non viene percepito. Mi dispiace essere fischiato. Lo so che la gente mi ama, a volte mi trovo proprio nel posto giusto e vengo beccato, bisogna sempre lavorare. Cercherò di dare il massimo e rimediare a queste incomprensioni".