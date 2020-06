Il Corriere del Mezzogiorno scrive: "A dicembre, quando è arrivato Gattuso, Insigne si è assunto la responsabilità di trascinare il gruppo fuori dall’impasse relativa alle multe e spingere tutti con la mente sul campo, per risalire in classifica. Insigne è stato uno dei più propositivi anche nei momenti più difficili e poi ha condotto il Napoli nelle serate della svolta contro la Lazio e la Juventus al San Paolo realizzando due gol fondamentali. Lorenzo è un brevilineo, destinato ad entrare in condizione prima degli altri per tipologia fisica, Gattuso spera nella sua fase 3 per l’assalto alla Coppa Italia. Dopo le fatiche della preparazione post lockdown, l’obiettivo del Napoli è recuperare le energie, equilibrare i carichi di lavoro per acquisire brillantezza, nella seduta di ieri si è lavorato molto sulla velocità e sull’aspetto tecnico con i tiri in porta e la partitella in famiglia. La benzina nel motore c’è, ora bisogna curare il motore, non ingolfarlo per evitare il rischio della falsa partenza, in questo senso la rosa ampia, ricca d’alternative e i cinque cambi a disposizione rappresentano un aiuto".