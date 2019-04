Aurelio De Laurentiis, Lorenzo Insigne e Mino Raiola: tre vertici di un triangolo che decideranno il futuro del Napoli. Il capitano del club partenopeo, diventato tale dopo l'addio di Marek Hamsik, volato in Cina, si sta guardando attorno, con diversi club interessati, specialmente dall'estero, e con quella voglia di vincere che può portarlo lontano dal suo Napoli e dalla sua Napoli. "Non con Raiola perché voglio cambiare aria" ha dichiarato il 24 azzurro lo scorso 6 aprile al Corriere dello Sport. Ed è proprio Raiola che può diventare un prezioso alleato... per DeLa.



ALLEATO SUL MERCATO - Due sono i motivi per cui l'agente di Insigne può essere d'aiuto al presidente del Napoli. Il primo: portare una ricca offerta per il talento campano. La seconda: può portare il sostituto. Già, perché Mino Raiola è anche il procuratore di Hirving Lozano, punto di forza del PSV Eindhoven e della nazionale messicana, che ricopre la stessa fetta di campo di Insigne. 21 gol e 10 assist in stagione tra Olanda e Champion, il classe '95 ( di 5 anni più giovane dell'italiano) viene valutato 40 milioni di euro. E Insigne? Di più, molto di più. De Laurentiis sogna una cifra vicino ai 90 milioni, per quella può partire. Con Raiola alleato.