Come scrive il Corriere dello Sport, c'è un intreccio di mercato che lega due calciatori gestiti da Mino Raiola, ovvero Lorenzo Insigne e Hirving Lozano: "Lorenzino, ora in vacanza negli States, è stato richiesto dall'Inter a prescindere dallo scambio con Icardi (sfumato): risposta, costa 70 milioni. Operazione ritenuta eccessiva, sì, ma il fatto è che la posizione del capitano non è ancora chiara. E sullo sfondo, nell'eventualità di una cessione, prepotente tornerebbe la candidatura azzurra di Lozano"