Notizie positive per l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, che nell'allenamento mattutino ha visto Lorenzo Insigne allenarsi regolarmente, a dimostrazione di come il colpo al costato subito contro il Paris Saint Germain sia stato ampiamento superato. Con lui sicuro di una maglia da titolare, contro la Roma si va verso un tandem con Milik (Mertens in panchina), mentre in difesa si dovrebbero rivedere Hysaj e Malcuit, con Albiol e Callejon che potrebbero riposare.