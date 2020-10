Buone notizie per Lorenzo Insigne, che a due settimane dal problema muscolare accusato nel match contro il Genoa è tornato a svolgere lavoro sul campo nel centro sportivo di Castel Volturno dopo aver completato il percorso di recupero fisioterapico. L'attaccante del Napoli, che aveva subito una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra in occasione dell'ultima partita disputata prima della sosta dalla formazione di Gattuso, ha messo nel mirino il derby campano contro il Benevento del prossimo 25 ottobre come data del suo rientro.