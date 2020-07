Kalidou Koulibaly in questi anni ha dato tanto al Napoli, ma potrebbe essere arrivato il momento dell'addio, il momento dell'approdo in un top club che punti a vincere la Champions. Dunque il Napoli avrà bisogno di un sostituto ed il nome per il post Koulibaly c'è già.



Si tratta di Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe '97, attualmente in forza al Lille (proprio come Osimhen). Il Napoli avrebbe individuato in lui il sostituto di Koulibaly e sarebbe pronto a fiondarsi sul giocatore. Il club francese intanto fissa il prezzo: 25 milioni di euro. Può iniziare la trattativa. Lo riporta Sky Sport.