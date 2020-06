Dopo Juventus-Milan la Coppa Italia si appresta a far vivere ai tifosi e agli appassionati del nostro calcio un'altra notte magica. Stavolta tocca a Napoli e Inter darsi battaglia al San Paolo per l'accesso alla finale di mercoledì 17. La gara sarà a porte chiuse, ma a fare il tifo per le due squadre da casa ci saranno come sempre tifosi d'eccezione.



E così a distanza scontro fra super tifose super sexy. La napoletana Floriana Messina contro l'interista Ines Trocchia. Chi vincerà al triplice fischio? Ecco le loro foto nella nostra gallery, ma col pareggio passa il Napoli.