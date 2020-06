La storia d'amore fra la bellissima Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi è finita o sta per finire? Dopo settimane di rumors sulla possibile separazione della coppia dopo 6 anni è il settimanale Chi a dare una notizia contrastante: i due non stanno già dormendo più insieme.



L'ex moglie dell'attuale allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, e l'ex compagna di Francesco Facchinetti sta però facendo dei lavori di ristrutturazione in casa e secondo il settimanale è soltanto questo il motivo che sta spingendo il produttore a dormire non più in casa con Alessia, bensì in un appartamento di proprietà della sua famiglia.



Sono però frequenti le visite giornaliere in casa di Alessia e questo lascia molti spazi per i gossip sulla separazione. La certezza è che Alessia si è goduta delle vacanze a Ponza solo con alcune amiche e la figlia Mia in cui si è mostrata in splendida forma. Ecco le sue foto nella nostra gallery.