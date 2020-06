L’unico infortunato di casa Napoli è Manolas che ha accusato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L’obiettivo è rendere le gambe leggere in vista del 13 giugno, quando il Napoli si troverà di fronte l’Inter nella semifinale di Coppa Italia.



Tuttosport ipotizza una formazione caratterizzata da calciatori brevilinei come Mertens, Insigne, Callejon, ma anche Demme e Zielinski potrebbe ritrovare più velocemente la migliore forma fisica rispetto ad un’Inter che fa della prestanza fisica l’arma migliore ma che necessita di più tempo per entrare in forma.