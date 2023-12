Napoli-Inter, in scena alle 20.45 allo stadio Maradona, è il posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Napoli-Inter

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Imperiale-Mondin

IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Marini

AVAR: Mariani



44' GOL DELL'INTER, PROTESTE DEL NAPOLI - Sponda di Dumfries per Calhanoglu al limite dell'area: destro potentissimo del turco e 1-0. Proteste dei napoletani per un contatto a loro dire falloso tra Lautaro e Ostigard.



23' - Dopo una lunga azione elaborata del Napoli cross al centro respinto, poi Anguissa finisce a terra in area ma per l'arbitro è tutto regolare.



12' ANNULLATO GOL A THURAM - Buona combinazione tra Lautaro e Thuram: il francese batte Meret, ma si alza la bandierina per l'offside. Il VAR conferma, fuorigioco di una spalla.