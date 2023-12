, per tutta una serie di fattori,I discorsi di classifica, sicuramente, dato il successo in extremis ottenuto dalla Juventus in casa del Monza, mettono pressione ai nerazzurri, chiamati a rispondere e a riprendersi la vetta della Serie A. D’altra parte, è un match che può raccontare molto anche in casa partenopea. Il nuovo Napoli di Mazzarri, la versione 2.0, riuscirà a difendere lo Scudetto vinto con tanto merito lo scorso anno? Può riaprire un campionato che, dati alla mano, sembra già essere un’eterna sfida tra Juve e Inter? Tutti quesiti che verranno risolti, come sempre, dal rettangolo verde di gioco.Una sfida nella sfida per il tecnico azzurro al quale, in quel non così lontano 14 novembre 2014, venne inflitto il primo esonero della sua carriera. Colpa dei risultati che stentavano ad arrivare, secondo l’allora dirigenza, colpa della possibile disaffezione dei tifosi, si preoccupava il presidente Thohir. In quella giornata, Mancini tornò sulla panchina dell’Inter, mentre Mazzarri, dopo un sentito discorso alla squadra, diede l’addio ad Appiano Gentile, visibilmente commosso.Questa sera, praticamente 9 anni dopo quell’episodio, l’allenatore livornese ha una grande chance per ricostruire quella ‘maledizione’ che sembrava aver scagliato contro l’Inter.,Sì, perché, i precedenti, dal giorno dell’esonero, sorridono a Walter Mazzarri. Tornato in sella (in Italia) dal gennaio 2018, a Torino,. Ancor più semplice fu l’ultimo incrocio, dove i nerazzurri sconfissero 4-0 l’allora Cagliari di Mazzarri, in lotta, in quella stagione, per non retrocedere. Squadre diverse, epoche passate, ridimensionamenti vissuti.. Perchè Mazzarri guida i Campioni d’Italia in carica ed è pronto a sfidare l’attuale prima della classe.Tornato da poco più di due settimane, in quel di Castel Volturno,, nella sua prima uscita nell’ex San Paolo, ora stadio Diego Armando Maradona. Il feeling con la piazza (che allora, nel 2013, lasciò proprio per trasferirsi all’Inter) non si è mai spento e si è anzi riacceso dopo il successo a Bergamo e l’ottima priva fornita a Madrid in Champions League.(che manca da maggio, proprio contro i partenopei)ed è già stato messo ko davanti ai suoi tifosi per ben 4 volte: nelle sfide Lazio, Real Madrid, Fiorentina e Empoli.Ma l’allenatore dei partenopei attende la sua rivincita. Il clima al Maradona è pronto ad accendersi: