Napoli-Inter (domenica 21 maggio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Spalletti non può contare sugli infortunati Mario Rui e Lozano. Inzaghi perde Mkhitaryan, che si aggiunge all'altro infortunato Skriniar.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku.