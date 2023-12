Napoli-Inter (domenica 3 dicembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questa sfida con 32 punti in classifica, otto in più dei campioni d'Italia a quota 24.



LE ULTIME - Oltre a Lindstrom, Mazzarri deve ancora fare a meno di Olivera e Mario Rui, così nel ruolo di terzino sinistro schiera l'ex nerazzurro Juan Jesus.

Dall'altra parte Simone Inzaghi recupera Dumfries, ma non rischia Bastoni. Sempre assente per infortunio anche Pavard.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.