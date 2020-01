Dopo le gare di ieri e di questo pomeriggio, termina con il posticipo delle 20.45 la 18esima giornata di Serie A, la prima dopo la sosta per le feste natalizie: al San Paolo di Napoli si affrontano i padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso, alla seconda apparizione davanti ai propri nuovi tifosi dopo il ko in extremis contro il Parma, e l'Inter di Antonio Conte, che vuole mantenere il primo posto della classifica. I partenopei hanno ottenuto nell'ultimo turno la prima vittoria da fine ottobre: servono necessariamente i tre punti, per rialzarsi da un deludente ottavo posto a meno cinque dalla zona Europa e addirittura a meno undici dalla Champions League; per Gattuso è una sorta di derby, visti i trascorsi nel Milan, anche se contro i nerazzurri i precedenti non sono assolutamente positivi. Dal canto suo l'Inter, che fin qui ha disputato una stagione sensazionale con 42 punti frutto di 13 vittorie, 3 pari e una sola sconfitta ma che non vince in Serie A al San Paolo contro il Napoli dall'ottobre 1997, ha bisogno del successo per non perdere contatto con la vetta. Sfida nella sfida quella tra i bomber Milik e Lukaku, a quota 6 e 12 reti finora.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​L'Inter ha segnato solo due gol nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli, parziale in cui ha ottenuto un successo, due pareggi e tre sconfitte. L'Inter non vince in Serie A al San Paolo contro il Napoli dall'ottobre 1997: da allora nove successi partenopei e quattro pareggi. Il Napoli ha sempre vinto la prima gara del nuovo anno nelle ultime otto occasioni in campionato: già record assoluto di successi consecutivi nella storia della Serie A. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A contro squadre in testa alla classifica all'inizio di una giornata di campionato (1N, 3P). L’Inter ha perso solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A (10V, 2N), sconfitta 1-4 proprio contro il Napoli, nell’ultima partita esterna della scorsa stagione. Nonostante abbia tentato 58 tiri più dell'Inter in questa Serie A (341 v 283), il Napoli ha realizzato nove reti in meno dei nerazzurri nel corso di questo campionato (27 v 36).Antonio Conte potrebbe vincere la sua 100ª partita da allenatore in Serie A alla sua 145ª panchina, diventando così il più veloce a raggiungere questo traguardo nella competizione, tra i tecnici che hanno esordito nell'era dei tre punti a vittoria.José Callejón del Napoli non segna da 15 partite di Serie A, sua striscia negativa più lunga da dicembre 2018, interrotta proprio nella sua prima presenza del nuovo anno; solo contro la Lazio (sei) ha segnato più gol che contro l'Inter nella competizione (quattro).L'Inter è una delle due squadre (con il Genoa) contro cui l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha giocato più di tre partite di Serie A senza mai trovare la rete (quattro incontri). L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è il giocatore che ha segnato più gol (otto) nelle sue prime otto presenze fuori casa in assoluto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.



LE FORMAZIONI UFFCIALI:



Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.​



