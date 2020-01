Napoli e Inter, l'una di fronte all'altra stasera in una sfida che vale moltissimo per le ambizioni di classifica di entrambe: la risalita verso un quarto posto distante oggi 11 punti per la squadra di Gattuso, la necessità di restare francobollati alla Juventus in vetta alla classifica per Conte e i suoi giocatori. Ma anche due squadre che potrebbero incrociare i propri destini in ottica mercato, con i nomi di Fernando Llorente e Matteo Politano. Un'ipotesi di scambio accennata nelle scorse settimane per le rispettive esigenze, ma che oggi appare un po' più fredda.



GLI OSTACOLI - E tutto ruota attorno alla figura dell'esterno offensivo nerazzurro, chiuso da un sistema di gioco nel quale non viene contemplata la presenza di un calciatore con le sue caratteristiche e dall'esplosione della coppia Lautaro-Lukaku. L'Inter preferirebbe monetizzare la sua partenza, con la Fiorentina che rimane oggi la formazione più interessata - c'è anche la Roma - ma che dovrebbe mettere sul piatto i 25 milioni di euro chiesti da Marotta e Ausilio. Dal canto suo il Napoli, tornato definitivamente al 4-3-3 dopo l'addio di Ancelotti, ha bisogno di liberare almeno una casella nella batteria degli esterni destri. Molto difficile che sia Callejon a fare le valigie, nonostante un contratto in scadenza a giugno e una trattativa per l'eventuale rinnovo ancora lontana dalla definizione; più probabile che possa esserlo Younes, quasi mai preso in considerazione nel corso di questa stagione e potenziale plusvalenza essendo stato acquistato a parametro zero.



L'IDEA DI CONTE - Una cessione che sarebbe salvifica probabilmente anche per Fernando Llorente, titolare solamente 3 volte con Ancelotti in campionato, mai in Champions e confinato sempre in panchina nelle prime due uscite della gestione Gattuso. Antonio Conte lo conosce benissimo, avendolo allenato alla Juventus, e ne apprezza le qualità fisiche e tecniche: il suo profilo farebbe comodo all'Inter, sprovvista ad oggi di un alter ego di Lukaku e al momento non così vicina a Olivier Giroud del Chelsea, giocatore che per costo del cartellino e richieste a livello di ingaggio richiederebbe un investimento molto importante.