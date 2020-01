Napoli-Inter è il posticipo che chiude la 18esima giornata di Serie A: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra il Sig. Daniele Doveri, di seguito gli episodi da moviola.



h. 20.45 NAPOLI-INTER - Doveri (Passeri-Del Giovane, IV Fabbri, VAR Calvarese, AVAR Giallatini)



SECONDO TEMPO



90+1' - Contatto in area di rigore tra Di Lorenzo e Lautaro Martinez, che cade a terra: per Doveri tutto regolare e il VAR non interviene confermando la decisione del direttore di gara, proteste Inter.



83' - Fallo tattico di Skriniar: Doveri lascia correre per vantaggio Napoli, poi al termine dell'azione ammonisce il difensore slovacco. Era diffidato, salterà l'Atalanta come Barella.



82' - Ammonizione anche per Sensi.



70' - Parapiglia davanti alla panchina dell'Inter: Esposito ributta in campo un pallone, Fabian Ruiz lo ricalcia verso la panchina nerazzurra. Pagano Conte ed Esposito, ammoniti da Doveri.



62' - Regolare il gol di Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter parte in posizione regolare.



61' - Duro intervento di Barella su Allan, giallo per il centrocampista dell'Inter: era diffidato, salterà Inter-Atalanta.



PRIMO TEMPO



39' - Regolare il gol del Napoli: Skriniar tiene in gioco Callejon, che serve poi l'assist a Milik.



29' - Insigne scappa a Candreva che lo ferma irregolarmente: prima ammonizione dell'incontro.



25' - Gol annullato al Napoli: Handanovic in presa alta si fa sfuggire il pallone, disturbato da un contatto sottostante tra Biraghi e Callejon, la sfera arriva a Milik che insacca a porta vuota. Doveri cancella tutto, sanzionando l'intervento di Callejon su Biraghi: proteste Napoli.



15' - Contatto Di Lorenzo-Lukaku al limite dell'area Napoli, il belga cade: timide proteste dell'attaccante, tutto regolare per Doveri. Decisione corretta.