Il Napoli trova un erede di Jorginho, destinato al Manchester City di Guardiola. In arrivo dal Betis c'è lo spagnolo Fabian Ruiz, anche perché la Sampdoria non vuole vendere Torreira prima del Mondiale e chiede 30 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli lotta con l'Inter per il terzino destro polacco dei blucerchiati, Bereszynski.