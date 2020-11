Andrea D'Amico, intermediario di Osimhen, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:



INFORTUNIO - "Dispiace molto per l’infortunio occorso al calciatore. C’è sempre questo rischio, per un calciatore, anche quando viene convocato con la Nazionale".



NAZIONALI - "Se è opportuno convocare i calciatori in questo contesto storico? È impossibile, con questa organizzazione del calcio mondiale, non dare i calciatori alle Nazionali"



CLUB - "È da rivedere il meccanismo dei rimborsi ai club. Il calcio è cambiato. Ho sentito D’Avila, il procuratore del ragazzo. Non era preoccupato dopo che a sua volta aveva sentito Osimhen".