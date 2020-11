E' stata una giornata di grande apprensione ieri in casa Napoli. Victor Osimhen, sceso in campo con la sua Nigeria per affrontare la Sierra Leone, ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 74' a causa di un infortunio. Uscito in barella e dolorante al polso c'è stata subito forte preoccupazione. Successivamente è stato appurato che il giocatore ha avuto una leggera lussazione alla spalla, ma il tutto è rientrato subito senza troppi problemi.



IL SOLLIEVO - Poche ore fa, Osimhen si è sottoposto ad una radiografia che ha dato esito negativo e si tratta dunque di un leggero trauma contusivo al braccio. Nessun problema, invece, per la spalla. Da valutare adesso il suo eventuale rientro anticipato a Napoli già in questi giorni. La sua presenza contro il Milan, comunque, non sembra essere a rischio.