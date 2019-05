Come riporta Il Mattino: "E' molto differente il caso di Hysaj che inizialmente ha faticato a entrare nella logica di Ancelotti ma che negli ultimi tempi sembra davvero l'esterno che gode di maggiore fiducia: Mario Giuffredi, il suo agente e De Laurentiis si sono incontrati nei giorni scorsi ipotizzando un ritocco dell'ingaggio per poter dare vita a un prolungamento. Ma al momento non è successo nulla e non ci sono incontri in programma".