Come riporta Tuttosport, James Rodriguez è di fatto senza squadra: il Bayern non l'ha riscattato a fine stagione, il Napoli è il club più interessato al giocatore, ma si aspetta un cospicuo sconto dal Real Madrid. Tra Florentino Perez e Aurelio De Laurentiis i rapporti sono buoni e si potrebbe arrivare ad un accordo al ribasso rispetto ai 42 milioni che venivano chiesti al Bayern Monaco per il riscatto del giocatore. Ultimo ostacolo l'ingaggio da 6.5 milioni di euro: il colombiano gradisce la destinazione Napoli, ma dovrà comunque rinunciare a una piccola parte di stipendio che il Napoli vuole riempire con i bonus.