Secondo il Corriere dello Sport: "Dalla Spagna alla Colombia la notizia è unica. Pessima per Ancelotti: James Rodriguez è sempre più vicino all’Atletico Madrid. Le indiscrezioni trapelate già domenica sera, proprio mentre Carletto era impegnato in un filo diretto con i tifosi a Dimaro, sono diventate gradualmente più insistenti. E tra l’altro ieri i media sudamericani hanno anche raccontato che James sarebbe partito da Bogotà per Madrid, dove lunedì, salvo cambiamenti in corso, dovrà presentarsi a Valdebebas per cominciare la preparazione estiva con il Real. E come dicono in Spagna, il Napoli potrebbe ribaltare la scena soltanto con uno scatto improvviso, modificando le condizioni prospettate al Madrid: dal prestito con diritto riscatto, all’acquisto a titolo definitivo per 42 milioni di euro.



E allora, James si allontana da Ancelotti: sì, oggi è così. E lo era anche ieri e già domenica: perso il danese Eriksen del Tottenham, primo obiettivo di Simeone, nel weekend l’Atletico è s'è fiondato di nuovo sulle tracce di JR, forte sia del suo entusiasmo di tornare a vivere a Madrid, dove tra l’altro ha una splendida casa di proprietà e sua figlia Salomé potrebbe ritrovare le vecchie abitudini senza il problema di apprendere una nuova lingua, sia di un’intesa economica molto soddisfacente (intorno ai 7 milioni a stagione). In realtà James sarebbe d’accordo anche con il Napoli, e anzi sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con Carletto, però la distanza tra pretesa e offerta è incolmabile: Florentino vuole cederlo soltanto a titolo definitivo e non cambierà idea, mentre De Laurentiis vuole prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto e come il collega non arretrerà di un millimetro. Uno meno uno fa zero: zero possibilità di accordo".