Secondo l'emittente colombiana Blu Radio, James Rodriguez ha lasciato il Sudamerica in direzione Madrid per decidere in quale squadra giocherà nella stagione 2019/2020. "In questo momento, James Rodríguez prende un volo per Madrid, questa l'anticipazione di Javier Hernández Bonnet, lo stesso giornalista che rivelò il passaggio de 'El Bandido' al Bayern Monaco due anni fa.