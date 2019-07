Come racconta il Corriere dello Sport, il Real Madrid ha dato un ultimatum al Napoli per avere una risposta su James Rodriguez: "Florentino ha chiesto di dare una risposta definitiva entro una settimana, altrimenti considererà l’affare con i Colchoneros nonostante la rivalità. Dentro o fuori. E ovviamente alle sue condizioni: prestito con obbligo di riscatto oppure cessione definitiva, per un totale di 42 milioni. Da una decina di giorni anche l’Atletico s’è messo a fare sul serio per lui. Un’escalation: una telefonata di Simeone, poi un’altra ancora, l’idea di un progetto molto ambizioso e la prospettiva di un riscatto nei confronti di Zidane. L’opzione migliore per il Real sarebbe il vecchio amico Carletto, però alle sue condizioni; De Laurentiis insiste sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Un rompicapo pazzesco. Florentino ha chiesto a Mendes di accelerare i tempi e provare a chiudere con De Laurentiis, in un senso o nell’altro, con un sì o un adios, entro la fine della settimana"