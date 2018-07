Il Napoli è pronto a dare un taglio definitivo con il proprio passato e la giornata di oggi può rivelarsi quella decisiva per il saluto finale a due dei protagonisti degli ultimi anni in casa azzurra. Maurizio Sarri non è più l'allenatore ed è stato sostituito da Carlo Ancelotti insieme a lui è pronto a dire addio anche il fulcro del gioco del tecnico toscano: Jorginho. Il Chelsea sarà la nuova avventura di Sarri, ma per sbloccare l'affare per il tecnico sarà proprio il centrocampista italo-brasiliano la chiave per la svolta.



JORGINHO A LONDRA - Nella mattinata di oggi Jorginho si è imbarcato ed è in volo verso Londra dove dovrebbe trattare, insieme al suo agente, il passaggio a titolo definitivo al Chelsea e poi svolgere le visite mediche di rito. Un'operazione da 65 milioni di euro più bonus che si dovrebbe chiudere entro la serata.



LA CHIAVE PER SARRI - Una cifra monstre che supera e non di poco l'offerta presentata qualche settimana fa dal Manchester City, ma che nasconde, di fatto, il pagamento di un risarcimento al Napoli per liberare anche Maurizio Sarri. La clausola da 8 milioni presente nel suo contratto è scaduta e il pagamento di Jorginho servirà per ricompensare il Napoli. Sempre per oggi è infatti previsto l'incontro definitivo fra i Blues e l'allenatore per firmare i contratti e liberarsi, finalmente, dalla morsa di De Laurentiis.