Secondo quanto riporta il Mirror, il Manchester City è pronto a chiudere un doppio colpo sul mercato in entrata. Tutto definito per l'arrivo di Riyad Mahrez dal Leicester e di Jorginho dal Napoli. Il costo complessivo delle due operazioni - in attesa delle ufficialità - sarà di 108 milioni di sterline (circa 123 milioni di euro). Considerando che l'algerino costerà circa 68 milioni (secondo Sky Sports UK), il Napoli dovrebbe incassarne circa 55 dalla cessione dell'ex Hellas Verona.