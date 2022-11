Il centrale del Napoli Juan Jesus ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Atalanta:



"Stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite, ma talvolta soffriamo di più. Eravamo più stanchi dell'Atalanta per via dell'impegno in Champions, ma abbiamo giocato una bellissima partita".



NUOVI ACQUISTI - "Anche l'anno scorso avevamo una squadra forte. Quest'anno si sono aggiunti dei giocatori che ci stanno dando una mano assurda. Si stanno facendo trovare pronti e stanno alzando il livello degli allenamenti e della qualità della rosa".



KIM - "Molto divertente, soprattutto ora che sta imparando l'italiano. Un ragazzo d'oro e un guerriero che non molla mai".