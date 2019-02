Secondo il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti opterà per la stessa formazione che ha battuto il Parma al Tardini, confermando quindi l'undici titolare visto senza stravolgimenti: Meret in porta; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj (testa a testa con Ghoulam) in difesa; Callejon, Allan, Fabián e Zielinski a centrocampo; Milik e Insigne, in vantaggio su Mertens e al rientro dopo la squalifica, in attacco.