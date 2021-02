Dopo il pari di ieri sera tra Bologna e Benevento, torna in campo oggi la Serie A con la 22esima giornata. Si parte alle 15, con il Torino che vuole dare continuità al clamoroso pareggio in rimonta di sabato scorso a Bergamo. Partita speciale per Davide Nicola, che ritrova il Genoa: proprio contro i rossoblu, lo scorso luglio, i granata hanno trovato l'ultimo successo casalingo. Alle 18 è l'ora del big match di giornata: al Maradona, il Napoli ospita la Juve. Gara delicatissima per Gattuso, chiamato a riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia. In serata, invece, scende in campo la capolista Milan: rossoneri di scena al Picco di La Spezia, si rivedono Bennacer e Calhanoglu dal 1'.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Torino-Genoa (15, Sky)



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Zaza, Belotti



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro



Napoli-Juve (18, Sky)



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Lozano, Insigne, Politano; Osimhen



Juve (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata



Spezia-Milan (20.45, Dazn)



Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Sena; Gyasi, Agudelo, Verde



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic