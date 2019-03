Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi per la prova di Gianluca Rocchi in Napoli-Juventus:



Gazzetta dello Sport



6,5. Meriterebbe mezzo voto in più per come dirige una partita difficilissima, piena di episodi controversi. A un arbitro con meno esperienza sarebbe forse sfuggita di mano. Paga il non aver colto in diretta il braccio troppo largo di Alex Sandro (bravo Irrati). Che lo prenda o no, giusto punire Meret con il rosso"



Corriere dello Sport



5,5. Restano dei dubbi.



Tuttosport



5,5. Giuste le espulsionj di Meret e Pjanic. Meno netti i rigori dati e non dati. Nel finale, si perde (soprattutto l'espulsione di Koulibaly)



Il Mattino



4,5 È il più bravo di tutti, tra Mondiali e tutto il resto. L’uscita di Meret potrebbe essere da regolamento da rosso perché procura un

rischio per l’avversario. Ma lo era? Con Irrati al Var, colui che addestra gli arbitri alla tecnologia, poteva prendersi qualche attimo in più per rivedere il contatto (che non c’era) con Ronaldo. Cosa che fa sul fallo di mano di Alex Sandro quando è assai accorto prima di indicare il rigore.