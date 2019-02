E' stata la sfida scudetto degli ultimi anni, con il Napoli che ha sempre provato a scucire dal petto della Juventus il tricolore. Il 3 marzo sarà sempre prima contro seconda, anche se il margine di punti può far stare tranquilla la squadra di Allegri, a differenza dello scorso anno, quando Koulibaly mise paura. All'andata è finita 3-2 per i bianconeri, ora al ritorno del San Paolo Ronaldo e compagni potranno contare sui propri tifosi.



TRASFERTA APERTA - Già, perché come stabilito dal CASM (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive), il settore ospite è stato aperto a tutti i tifosi juventini, non solo quelli residenti in Campania, possessori della tessera del tifoso. All'andata, allo Stadium, fu invece vietata la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania anche se possessori della tessera del tifoso.