Sono quattro le amichevoli che il Napoli ha affrontato in questa sosta per i Mondiali in Qatar. Dopo i due successi contro Antalyaspor e Crystal Palace sono arrivati due ko contro Villarreal e Lille. Adesso l'ultimo impegno che andrà in scena domani contro la Juve Stabia. C'è il comunicato del club gialloblù:



La S.S. Juve Stabia comunica che domani, 30 dicembre, al Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, si terrà un allenamento congiunto, a porte chiuse, con la SSC Napoli.