Napoli-Juventus 1-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 28' pt Pjanic, 39' pt Can, 16' st Callejon



Assist: 39' pt Bernardeschi, 16' st Insigne



NAPOLI (4-4-2): Meret, Malcuit (1' st Mertens), Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (32' st Ounas), Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik (26' pt Ospina). All. Ancelotti



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cancelo (16' st De Sciglio), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi (40' st Dybala), Mandzukic (29' st Bentancur), Ronaldo. All. Allegri



Arbitro: Rocchi di Firenze



Ammoniti: 9' st Cancelo, 32' st Maksimovic, 38' st Alex Sandro, 41' st Koulibaly, 44' st Bentancur, 44' st Allan, 46' st Dybala,



Espulsi: 25' pt Meret, 2' st Pjanic