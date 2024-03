Meglio l'Inter 2023/24 di Inzaghi o il Napoli 2022/23 di Spalletti? I numeri e il confronto, giocatore per giocatore

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un'altra stagione di Serie A dominata da una squadra che facesse il vuoto alle sue spalle. Dopo l'exploit del Napoli nella scorsa annata, i presupposti di questo campionato erano diversi. Si partiva con gli azzurri che, pur salutato Spalletti, avevano voglia di ripetersi. C'era una Juve che, cambiata poco col mercato, finalmente poteva disputare una stagione senza distrazioni extracampo e senza impegni di coppa. Un Milan rinnovato in estate e con intenzioni battagliere. E infine c'era l'Inter. La squadra di Inzaghi partiva favorita secondo i bookmakers ma gli addii di totem come Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku facevano credere in una stagione equilibrata e in una lotta scudetto tiratissima. Quando abbiamo ormai varcato la soglia degli ultimi tre mesi di campionato, si possono delineare bilanci già ben solidi e stabilire che così non è stato. Come fatto dal Napoli, l'Inter è andata in fuga a inizio 2024 e ora non si guarda più indietro.



IL PARAGONE - La stagione dei nerazzurri ha tutti i crismi di quelle che possono entrare nel libro dei record. L'Inter viaggia a una media punti che, confermata nelle ultime 12 gare, la porterebbe a sfondare il muro dei 100 punti, traguardo raggiunto solo una volta dalla Juve di Conte. Insomma Lautaro e compagni volano e vanno anche più forte di quella squadra, guidata da Osimhen e Kvara, che aveva fatto sognare un'intera città e le aveva regalato il terzo scudetto della storia. Ma, tra quel Napoli e questa Inter, qual è la squadra migliore? I numeri per ora sorridono a Inzaghi. Dopo 26 partite, la sua creatura ha un punto in più di quella di Spalletti (69 a 68), ha fatto più gol (67 a 60) e ne ha subito meno (12 a 16). Il confronto è chiaramente parziale ma, se l'Inter dovesse confermarsi su questa scia, potrebbe fare anche meglio dei predecessori. Gli azzurri avevano stravinto il campionato con 16 punti di vantaggio sulla Lazio, i nerazzurri ne hanno 'solo' 12 sulla Juve. Ma, confrontando gli 11 titolarissimi del Napoli con quelli dell'Inter, quale delle due sarebbe la squadra più forte?



Di seguito la gallery che mette 1 vs 1 i protagonisti dello scudetto del Napoli con quelli che sono sulla buona strada per vincerlo con quella dell'Inter