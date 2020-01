Quella che a inizio anno si pensava potesse essere la sfida decisiva per l'assegnazione dello scudetto è diventata semplicemente una sfida cruciale per il futuro delle due contendenti: alle ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli va in scena il posticipo della 21esima giornata di Serie A tra i padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso e la capolista Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, dopo essersi qualificati per la semifinale di Coppa Italia battendo per 3-1 la Roma, arrivano in Campania per confermare l'ottimo momento di forma e soprattutto mantenere il vantaggio sulle inseguitrici Inter e Lazio, centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato nella lotta verso la conquista del titolo: occhi puntati sullo scatenato Cristiano Ronaldo, autore fin qui di 16 gol in campionato, di cui 11 nelle ultime sette partite. Dal canto loro i partenopei, vera delusione di questa stagione, si sono qualificati alla semifinale di Coppa Italia, battendo la Lazio, ma in campionato occupano la 12esima posizione a quota 24 punti, distanti anni luce dalla zona Champions ma ormai lontani anche dall'Europa League: nelle ultime cinque partite quattr sconfitte per Gattuso e i suoi. Grande attesa per il primo ritorno a Napoli da parte dell’ex Sarri, considerato un traditore, sulla panchina bianconera: per lui prevista un’accoglienza particolare, con fischi, cori e striscioni.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​La Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i partenopei nella competizione risale a dicembre 1993 (cinque in quel caso). Il Napoli ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro la Juventus (1N, 6P), 1-0 ad aprile 2018 sotto la guida di Maurizio Sarri. In ben sei di questi incontri i bianconeri si trovavano al primo posto in classifica a inizio giornata. Il Napoli ha perso quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 1998: i partenopei non hanno mai subito cinque sconfitte casalinghe consecutive nella competizione. La Juventus è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad aver conquistato almeno 50 punti dopo 20 partite giocate in ciascuna delle ultime tre stagioni. Dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della squadra partenopea lo scorso dicembre, il Napoli è la formazione che ha registrato la percentuale realizzativa più bassa in campionato (4.3%) – la Juventus è prima in questa graduatoria nello stesso periodo (16.9%). Juventus (332) e Napoli (326) sono le due squadre che effettuano più passaggi in media nella metà campo avversaria in questo campionato. Maurizio Sarri è l’allenatore con la miglior media punti con una singola squadra nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (2.55, con la Juventus); inoltre l’attuale allenatore dei bianconeri è quello con la miglior media sulla panchina del Napoli nel periodo (2.27). Arkadiusz Milik è l’unico giocatore del Napoli ad aver realizzato più di cinque reti in questo campionato (sette gol): l’ultima occasioni in cui i partenopei avevano un solo giocatore con 5+ marcature dopo le prime 20 partite stagionali in Serie A risaliva al 2000/01 (Nicola Amoruso). L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo - in rete da sette presenze consecutive di Serie A - potrebbe andare a segno in almeno otto partite di fila per la quarta volta dal suo esordio nei top-5 campionati europei (2003/04), diventando inoltre il primo giocatore a raggiungere questo traguardo nel periodo (anche Lionel Messi vanta tre serie da 8+ partita di fila in gol). Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è l’estremo difensore con la miglior differenza (6.1) fra Expected Goals subiti nello specchio (18.1) e reti incassate (12) nella Serie A 2019/20.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.



