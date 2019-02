Come riferisce La Gazzetta dello Sport, continua la corsa al biglietto per Napoli-Juventus: sono stati venduti già 35mila biglietti e la prevendita continua, associata anche con i mini abbonamenti per le altre sei gare compreso il match contro il Salisburgo in Europa League. La proiezione è di un sold out con oltre 50mila spettatori. Già esauriti i posti per Curva B e Distinti (anello superiore), mentre restano pochissimi posti per Nisida e Posillipo.