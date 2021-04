Il Napoli inizia a guardarsi attorno in ottica futura. In campo tutte le attenzioni sono concentrate sul finale di stagione e l'obiettivo del rientro in Champions League. Però fuori dal campo iniziano a circolare le voci di mercato, con la prossima finestra che aprirà tra meno di due mesi.



Gli occhi del Napoli sono finiti su Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 del Santos, che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Nel giro di due settimane Giuntoli potrebbe tentare l'affondo decisivo. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.