Una delle prime sostituzioni effettuate da Davide Nicola durante Torino-Napoli è stata quella di Nicolas Nkoulou, richiamato in panchina per lasciare spazio ad Alessandro Buongiorno. Il motivo per cui l'allenatore granata ha deciso di togliere il difensore camerunese non è però da ricercare nell'errore che ha portato al secondo gol dei partenopei.



Nkoulou è stato richiamato in panchina perché era diffidato e Nicola non voleva correre il rischio che, così come Simone Verdi, anche il numero 33 ricevesse un cartellino giallo molto pesante.