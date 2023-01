Il Napoli si prepara ad affrontare l'Inter in una sfida che potrebbe dare segnali importanti in ottica scudetto. Per quest'importante match Spalletti potrà contare su Kim Min-Jae, rientrato dopo la parentesi ai Mondiali. Il giocatore sudcoreano ha parlato in un'intervista al TVN Joy, emittente del suo paese, mettendo in evidenza i suoi obiettivi per il nuovo anno. "Come singolo e come squadra l'obiettivo è quello di vincere con il Napoli. Spero di giocare più partite possibili e di non avere nessun infortunio. Spero di entrare nella Top-11 della Serie A" ha raccontato il centrale del Napoli.